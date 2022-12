CEAC : L’Afrique centrale change de billets de banque

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a mis en circulation, ce jeudi 15 décembre, de nouveaux billets de banque pour l’ensemble des six pays membres de la Communauté économique de l’Afrique centrale (CEAC).

Ce changement répond à la nécessité d’actualisation de la monnaie, en tenant compte des évolutions technologiques, indique la BEAC qui se vante de la qualité améliore des nouveaux billets «de la gamme 2020, plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés».

«Pour la fabrication de ces billets, la BEAC a utilisé une technologie qui offre une longueur d’avance sur les contrefacteurs. Ces billets comportent des signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables (…) Pour s’assurer de l’authenticité d’un billet, il suffit d’appliquer la méthode «TRI», méthode simple, rapide et efficace qui associe trois gestes: Toucher, Regarder, Incliner», explique Emmanuel Asafor Sho, Directeur adjoint national de la BEAC pour le Cameroun.

La BEAC souligne néanmoins, que ses anciens billets de la gamme 2002 restent en circulation simultanément avec les nouveaux, jusqu’à nouvel ordre, au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Tchad, en République de Centrafrique et en Guinée équatoriale.