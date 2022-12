Angola : La BNA fait du Mobile money et de la digitalisation des priorités pour l’inclusion des populations

Les promoteurs de solutions de paiement alternatives à la banque traditionnelle doivent consolider l’expansion de ce type de service en faveur d’une population non bancarisée, a déclaré jeudi, Pedro Castro E Silva, l’administrateur de la Banque nationale d’Angola (BNA).

Pedro Castro E Silva a exprimé cette position, en s’appuyant sur le fait que la population bancarisée utilise déjà les instruments fournis par les banques locales qui sont mobiles, comme le recours au distributeur automatique et les solutions bancaires mobiles.

Comme exemple de services alternatifs, il a cité les startups – applications de transport, ou encore «mobile money» (paiement mobile), dans le cadre de l’inclusion financière et de la digitalisation.

S’exprimant lors de la 3e Conférence annuelle sur la concurrence et la régulation économique ce jeudi, il a indiqué qu’en plus des solutions de paiement alternatives lancées par les banques traditionnelles, il existe également 16 sociétés fournissant des services de paiement, dont une bonne partie offre des services de portefeuille mobile, ce qui augmente l’inclusion financière.

Ces solutions fondamentales viennent accroître l’inclusion financière en Angola, étant le modèle d’entreprise et l’interopérabilité d’après lui.

Le responsable de la BNA a souligné que les entreprises qui utilisent ce type de solution, étant plus agiles, attirent rapidement les clients, et l’une d’entre elles, en fonction du nombre de clients, est déjà plus grande que la plupart des banques commerciales agréées par la BNA.

Il a donc suggéré que les transferts de personne à personne soient prioritaires, car une grande partie des opérations économiques nationales est informelle et les agents qui y opèrent sont des particuliers.

Il a enfin souligné que le développement de la plateforme rapide, un système de service de transfert instantané, qui assurera l’interopérabilité entre les différentes solutions de Mobile Money, est en cours.