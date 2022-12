FIFA : Le Maroc organise sa 3ème Coupe du monde des Clubs en février 2023

Le Maroc accueillera la prochaine Coupe du monde des Clubs du 1er au 11 février 2023, a annoncé le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, lors d’une conférence de presse, vendredi à Doha, la capitale du Qatar, où se joue actuellement la coupe du monde de football 2022.

Les clubs champions des six confédérations et un club du pays-hôte sont attendus à cette grande messe du ballon rond que doit abriter le Royaume.

Il s’agit du Wydad de Casablanca, champion d’Afrique en titre, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions d’Europe, Flamengo, qui a gagné la Copa Libertadores, les Sounders de Seattle, vainqueurs de la Ligue des Champions de la CONCACAF, et Auckland, vainqueur de la Ligue des Champions de l’OFC (Océanie).

Le Wydad étant également champion du Maroc, c’est son dauphin, le club égyptien Al Ahly, qui devrait prendre part à la compétition en tant que représentant africain, sachant que «deux clubs d’une même association membre ne peuvent disputer la compétition », d’après le règlement de la FIFA.

Cette Coupe verra également la participation du vainqueur de la Ligue des champions d’Asie, dont la finale sera disputée en janvier prochain, ainsi que le club casablancais du Raja représentant le Maroc, pays organisateur qui avait déjà abrité les éditions 2013 et 2014 de cette Coupe du monde des clubs.

La FIFA avait décidé de lancer une Coupe du monde des clubs à 24 équipes durant l’été 2021, mais le tournoi avait été annulé afin de disputer l’Euro 2020 et la Copa America, reportés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19.

L’instance mondiale du football a finalement décidé de mettre en place une compétition à 32 équipes, dont la première édition aura lieu en 2025.