Colonna réaffirme que la position de la France est «claire et constante» sur la question du Sahara marocain

La France a affirmé, vendredi par la voix de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sa position «claire et constante» concernant la question du Sahara marocain, ainsi que son soutien aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens à Rabat, la cheffe de la diplomatie française a également rappelé le soutien de son pays au cessez-le-feu et aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura.

Pour rappel, le Quai d’Orsay avait récemment souligné que la position de la France concernant le Sahara est «constante, en faveur d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», soutenant à ce propos, que le plan d’autonomie marocain est une base de discussions «sérieuse et crédible».

«Nous souhaitons la reprise des négociations entre les parties en vue d’une solution juste et réaliste», a-t-elle ajouté, faisant part de la constance de la position de la France, en particulier celle concernant le renouvellement du mandat de la MINURSO.

De son côté, Nasser Bourita a déclaré que les pays proches de la région, qui ont une très bonne connaissance du dossier du Sahara marocain, sont appelés à contribuer à une perspective de solution.

Le Maroc n’a jamais considéré que la position de Paris est « négative, au contraire », a-t-il souligné, rappelant que la France, qui est consciente de l’importance de la question du Sahara pour le peuple marocain et les forces vives de la nation, était «pionnière dès le début dans l’appréciation et le soutien du plan d’autonomie».

Il a en outre rappelé que durant les trois dernières années, grâce à l’action menée par le Roi Mohammed VI, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions des pays proches de la France soit géographiquement ou politiquement, allusion faite entre autres, à l’Espagne et à l’Allemagne.

Le dossier du Sahara et son environnement régional et géopolitique ont connu récemment des évolutions importantes, a-t-il rappelé, précisant toutefois, que ces évolutions n’ont pas remis en cause les fondamentaux auxquels le Maroc. Le Royaume n’est pas pour une solution en dehors de l’ONU, ni pour une solution imposée, a-t-il conclu.

Lors d’un point de presse, la ministre française des Affaires étrangères, a également annoncé la fin des restrictions sur les visas Schengen imposées par la France aux Marocains.