Le Japon favorable pour un siège permanent pour l’Afrique au G20

Le premier ministre japonais, Fumio Kishida a affirmé ce lundi que son pays apportera son soutien pour que l’Union Africaine (UA) obtienne un siège permanent au sein du Groupe des Vingt (G20) plus grandes économies du monde.

Le chef du gouvernement nippon s’exprimait hier lundi, lors d’une conférence de presse à Tokyo, après un entretien avec le chef de l’Etat, sénégalais et président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall en visite au Japon.

L’adhésion de l’UA au G20 «est importante, étant donné le rôle croissant des pays africains dans la société internationale», a déclaré Fumio Kishida, confirmant ainsi les arguments évoqués par le président Sall, il y a quelques jours, pour vanter les mérites du continent noir à siéger valablement au sein du G20.

Les Etats-Unis d’Amérique (USA) avaient également assuré l’Afrique, par la voix du président Joe Biden, de leur soutien afin que cette adhésion se fasse au plus vite, ce qui devrait équilibrer davantage les échanges et les rapports entre le continent noir et ses partenaires occidentaux.