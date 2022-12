Transport aérien: Ethiopian Airlines optimiste pour 2023

La compagnie aérienne d’Ethiopie, Ethiopian Airlines (ET), entrevoit l’année 2023 avec optimisme, misant sur la levée totale des restrictions liées au Coronavirus pour une pleine relance de ses activités.

Pour l’année prochaine, le plus grand transporteur d’Afrique table sur un effectif total de «12,7 millions de passagers» à transporter, contre 8,6 millions de personnes servies durant cette année 2022, a indiqué le Directeur général de la compagnie, Mesfin Tasew Bekele. Avant la pandémie du coronavirus, quelques 12,1 millions de personnes sollicitaient annuellement, les services d’Ethiopian Airlines.

La compagnie fonde ses prévisions sur la levée des restrictions de mouvement des voyageurs dans le monde, sa propre expansion en termes de nouveaux avions et destinations, et sur un accord de paix signé le mois dernier, pour mettre fin à un conflit de deux ans dans le nord de l’Ethiopie, entre le Gouvernement et les autorités locales de la région du Tigré.

Mais Ethiopian Airlines reste prudente et suit de près l’évolution de la situation en Chine où le coronavirus se fait menaçant de nouveau. «La Chine est en retard dans l’assouplissement des restrictions COVID… Si elle n’assouplit pas progressivement les restrictions à partir de janvier, cela pourrait avoir un impact négatif sur nous», car il s’agit d’un marché-clé pour les passagers et le fret, a souligné Mesfin Bekele.