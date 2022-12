Dakar et Paris plus que jamais proches en matière de mobilité et de sécurité

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a poursuivi mardi 20 décembre, son déplacement africain par une visite officielle au Sénégal, à l’issue d’une escale en Algérie. A Dakar Darmanin a été reçu par son homologue sénégalais, Antoine Diome, avec lequel il a convenu de renforcer la coopération entre les deux pays, dans les domaines de la mobilité et de la sécurité. «Avec mon homologue sénégalais Antoine Diome, nous sommes convenus de renforcer davantage notre coopération dans les domaines de la mobilité et de la sécurité. Nous signerons un accord-cadre sur l’ensemble de ces thématiques dans les prochains mois à Paris», a déclaré sur twitter, le ministre français à l’issue de son entretien avec Félix Diome. Cette visite au au Sénégal, a-t-il précisé, intervient à la demande du président français, Emmanuel Macron, afin de «continuer à faire vivre le partenariat franco-sénégalais dans les domaines de la sécurité intérieure, des questions migratoires et de la gestion des grands événements sportifs’’. «Nous sommes attentifs à ce que les Sénégalais qui souhaitent se rendre en France puissent déposer leurs demandes de visas dans de bonnes conditions. Bravo aux agents du Consulat de France’’, a-t-il détaillé Gérald Darmanin qui s’est également entretenu avec le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba lors de son séjour à Dakar.