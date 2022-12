Sécurité alimentaire : La Côte d’Ivoire reçoit du Japon un prêt d’appui d’urgence de 75 milliards de F.CFA

La Côte d’Ivoire et l’Agence de Coopération économique japonaise (JICA) ont signé mercredi à Abidjan, un accord de prêt d’appui d’Urgence à la Sécurité Alimentaire d’un montant de 75 milliards de Francs CFA.

Le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly a indiqué que cet accord de prêt qui s’inscrit dans le cadre de «la Facilité Africaine de Production Alimentaire d’Urgence», est une initiative lancée par la Banque Africaine de Développement (BAD) en mai 2022 dans l’optique d’aider l’Afrique à atténuer les effets de la hausse des prix des produits alimentaires et l’inflation qu’entrainent la pandémie de la Covid-19, la crise ukrainienne et le changement climatique.

La réalisation du projet est adossée à un schéma de financement conjoint entre la JICA et la BAD, avec pour objectifs de renforcer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience en Afrique.

Ce présent accord vise particulièrement un programme dont l’objectif est de réaliser un système agricole résilient, en renforçant la production locale de semences de riz, du maïs et du manioc, en développant un réseau de distribution d’engrais et en améliorant la gouvernance dans le secteur agricole, contribuant ainsi à dynamiser les efforts de développement du pays.

Le représentant-résident de la JICA en Côte d’Ivoire, Wakabayashi Motoharu, a indiqué que le gouvernement du Japon entend soutenir un développement harmonieux et solide de la Côte d’Ivoire, dans un large éventail de domaines.

«Je souhaite vivement que ce prêt soit efficacement utilisé pour renforcer la sécurité alimentaire, en améliorant l’autosuffisance alimentaire de votre pays, la Côte d’Ivoire, face à la survenue de la crise en Ukraine», a-t-il déclaré en substance.