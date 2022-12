Angola: Croissance attendue de 3,42% du secteur non-pétrolier en 2023

Le secteur non pétrolier de l’économie angolaise pourrait enregistrer une croissance de 3,42%, déterminant dans les prévisions de croissance économique globale pour 2023. C’est l’information donnée par le ministre d’État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

S’exprimait à la cérémonie d’investiture des nouveaux membres du Conseil d’administration de l’Agence privée d’investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX), pour 2023, le ministre a également prévu une croissance globale de l’économie angolaise de 3,3%, contre 2,7% prévue pour 2022.

Le ministre d’Etat a sur ce, appelé à la nécessité de consolider et d’approfondir cette croissance «portée par l’économie non pétrolière», dont le secteur privé est le principal acteur.

Cela doit être au centre de toutes les actions gouvernementales afin que l’Angola ait une économie forte et soutenue, moins dépendante du pétrole et capable de faire face aux chocs extérieurs, a souligné Manuel Nunes Júnior.

D’après l’officiel, l’attention des autorités gouvernementales devrait être rapidement portée vers les secteurs non pétrolier comme celui de l’agriculture et de l’élevage, de la pêche, de l’industrie manufacturière, de l’industrie extractive, du tourisme et autres. Il a également considéré les programmes visant à encourager la production céréalière (Planagrão), l’élevage et la pêche comme des projets qui auront «un grand impact sur l’augmentation de la production nationale dans le pays» l’année prochaine. Le ministre a ajouté en outre que le budget général de l’État (OGE-2023, sigle en portugais) prévoit des ressources pour ces trois programmes, tant pour les investissements publics que pour le soutien de crédit aux entrepreneurs qui se consacrent au secteur productif.