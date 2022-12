L’Allemagne annonce un soutien de 360 millions d’euros pour les populations souffrant de la faim en Afrique de l’Est

Le gouvernement fédéral allemand met à disposition une enveloppe de 360 millions d’euros pour soutenir les populations confrontées à la faim dans la sous-région de l’Est de l’Afrique, a rapporté, vendredi 23 décembre, un communiqué officiel.

La promesse vient précisément du ministère allemand de la Coopération pour le développement, qui serait préoccupé par la souffrance de millions de personnes concernées.

«Dans la Corne de l’Afrique, les populations souffrent terriblement de changements climatiques qu’elles n’ont pas provoquées», fait part la ministre de tutelle, Svenja Schulze, citée dans le communiqué.

La ministre déplore, en plus de la sècheresse qui est une des raisons principales de la famine, les hausses du prix des céréales, des engrais et de l’énergie induites par la guerre d’agression russe, les conflits régionaux ainsi que les crises politiques, différents facteurs qui aggravent la situation. «De la solidarité, une aide rapide et de la persévérance sont nécessaires en la matière», plaide-t-elle.

Trois pays, particulièrement touchés, sont concernés par le soutien, notamment la Somalie, l’Ethiopie et le Soudan. Une somme de 200 millions d’euros sera destinée au soutien direct et rapide de la population, avec une priorité pour les mères et les femmes enceintes, et aux centres de santé locaux. Les 160 millions d’euros restants seront consacrés à l’adaptation au changement climatique sur le long terme.

L’Afrique de l’Est est confrontée à une pire sècheresse depuis quatre décennies. La pénurie d’eau prive des millions de personnes de vivres indispensables. Plusieurs ONG internationales multiplient des appels de soutiens financiers pour venir en aide à ces populations en souffrance.