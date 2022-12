Côte d’ivoire: La CEI compte déceler «tout individu indûment inscrit sur la liste électorale»

Le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire, a prévenu mardi que «tout individu indûment inscrit sur la liste électorale sera décelé».

«La CEI tient à rassurer qu’elle usera de tous les moyens légaux et techniques pour déceler toute personne ou entité qui aura tenté de s’inscrire ou de faire inscrire indûment tout individu sur la liste électorale», a rassuré Emile Ebrottié.

Le porte-parole de la CEI a noté qu’il est apparu dès l’entame de la phase de recensement, quelques incidents et impairs. Il invite toutes les personnes intéressées à se munir des pièces justificatives, au soutien de leurs requêtes, pour participer au contentieux dès l’affichage de la liste électorale provisoire.

L’article 9 du Code électoral prescrit que «quiconque s’inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale où il n’a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n’est pas inscrit au rôle des contributions ou n’est pas immatriculé est puni d’un emprisonnement de six mois à un an, et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs (…)». La révision de la liste électorale s’est déroulée du 19 novembre au 10 décembre 2022.

Les violences électorales lors de la présidentielle de 2020 avaient fait 85 morts et 500 blessés. La situation politique s’est depuis décrispée en Côte d’Ivoire avec la tenue dans le calme de législatives en mars 2021, et plusieurs rencontres de M. Ouattara avec les principaux leaders d’opposition.