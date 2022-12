Sahel: Un eurodéputé alerte sur les connexions entre le Polisario et des groupes terroristes

Les connexions entre le Polisario et des groupes terroristes dans la zone sahélo-saharienne ont été confirmées depuis plusieurs années par les services de renseignement occidentaux, une menace pour l’Europe à propos de laquelle le député au Parlement européen, Brice Hortefeux, vient de saisir la Commission européenne.

Pour l’ancien ministre de l’Intérieur en France, la situation dans la région du Sahel et du Sahara s’est détériorée ces dernières années et constitue une menace pour la stabilité régionale et internationale. « Le manque de contrôle dans les zones sous contrôle du Polisario serait mis à profit par de nombreux groupes illicites », a assuré l’eurodéputé.

Il pourrait y avoir « une collusion entre le Polisario et des groupes terroristes au point que le Polisario fournirait des armes et un soutien logistique, y compris du carburant, à ces groupes », souligne le député européen dans une question écrite adressée à la Commission européenne.

Entre le Polisario et les groupes terroristes, les liens ne sont pas nouveaux, selon l’eurodéputé, puisque le créateur de l’organisation terroriste l’État islamique au Grand Sahara (ISGS), Abou Walid Al-Sahraoui était un combattant du Polisario, le Front séparatiste armé et soutenu par l’Algérie.

En 2011, trois travailleurs humanitaires de l’UE ont été enlevés par l’ISGS à Tindouf, où il pouvait y avoir libre passage de terroristes à travers les zones sous contrôle du Front Polisario.

S’inquiétant des montants importants que l’Union européenne accorde au Front Polisario pour l’aide humanitaire qui, selon lui, pourraient être détournés par le mouvement séparatiste, l’eurodéputé demande un audit desdits fonds et des mesures spécifiques pour faire face à d’éventuels liens entre le Polisario et des groupes terroristes.