Tunisie: Visage des candidatures en lice pour le second tour des législatives 2022

262 candidats (34 femmes et 228 hommes), seront en lice pour le 2ème tour des élections législatives en Tunisie. Ces derniers sont appelés à occuper 131 sièges au sein du nouveau parlement. L’annonce a été faite ce mardi 27 décembre 2022, par Farouk Bouasker, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Prévue pour se tenir début février 2023, ce second tour implique 131 circonscriptions et le nombre total d’électeurs inscrits sera supérieur à sept millions de personnes, a fait savoir le chef de l’ISIE, lors d’une conférence de presse.

Le premier tour des élections législatives a eu lieu le 17 décembre. Seuls 23 candidats ont remporté le siège parlementaire. Le scrutin avait enregistré un taux de participation record où seuls 11,2 % des électeurs éligibles sont allée voter. Ce manque de participation a conduit l’opposition tunisienne à demander au président Kais Saied de démissionner.

Le président Saied avait suspendu le parlement dominé par l’opposition en juillet 2021, avant de modifier la constitution pour affaiblir l’institution et la subordonner à la présidence, dans ce que l’opposition a qualifié de « coup d’État« . L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le syndicat le plus puissant du pays L’UGTT, qui compte plus d’un million de membres, ne s’est pas entièrement alignée sur Saied ni sur l’opposition.

Elle avait initialement soutenu les mesures prises par M. Saied pour suspendre le Parlement, mais a retiré son soutien après que le président ait rédigé une nouvelle constitution, qui a été adoptée lors d’un référendum à faible taux de participation en juillet. La Tunisie et la communauté internationale craignent désormais que le pays ne s’éloigne du régime démocratique, après avoir été l’un des rares pays à survivre au printemps arabe.