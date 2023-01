Les USA confirment l’exclusion provisoire du Faso des facilités de l’AGOA

Le Burkina Faso vient d’être exclu du programme de préférences commerciales de l’AGOA pour non-respect des exigences du statut de l’AGOA. C’est ce que stipule le bureau du représentant américain au commerce (USTR), dans un communiqué.

L’administration Biden s’est dite « profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel » de gouvernement au Burkina Faso, selon le communiqué officiel.

Le Burkina Faso recevra des « repères clairs » pour une voie vers le rétablissement du programme commercial, a déclaré le bureau de l’USTR, ajoutant que l’administration Biden travaillerait en ce sens, avec Ouagadougou.

L’AGOA (African Growth and Opportunity Act) une loi adoptée en mai 2000 par le Congrès des États-Unis et signée par l’ex-président Bill Clinton, et dont la liste des pays bénéficiaires est révisée tous les ans, établit une coopération économique et commerciale avec le continent africain. Il facilite les exportations africaines vers les Etats-Unis pour soutenir le développement économique dans les pays bénéficiaires.

Dans le cadre de cet accord des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l’importation, sous réserve cependant de conditions remplies concernant notamment les droits humains, la bonne gouvernance ou la protection des travailleurs.

Outre le Burkina Faso, d’autres pays, notamment l’Ethiopie, le Mali et la Guinée, ont été également suspendus de l’AGOA.