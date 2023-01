Gabon-CNNII : Reprise ce mercredi du transport maritime des passagers entre Libreville et Port-Gentil

Le transport par voie maritime des passagers et des marchandises entre Libreville et Port-Gentil, capitales politique et économique du Gabon, a repris ce mercredi, soit un mois après son interruption survenue le 6 décembre dernier, a annoncé la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) dans un communiqué.

La reprise est annoncée au lendemain d’un Conseil d’administration de la Compagnie qui a débattu, entre autres, sur les moyens à mettre en œuvre afin de sortir la CNNII de la crise qu’elle traverse et la rendre plus compétitive.

Crée en 2013, des cendres de la Compagnie de navigation intérieure (CNI), la CNNII n’est plus rentable depuis quelques années et fait face à d’importantes difficultés financières. En avril 2021, ses agents avaient lancé un mouvement de grève, revendiquant 8 mois de salaires impayés à leur Direction générale. Mais la société ambitionne de se relever cette année 2023.

En tout cas, cette reprise du trafic est une bonne nouvelle pour de nombreux Gabonais qui utilisent les bateaux de la compagnie pour rallier la capitale économique du pays, et qui avaient dénoncé la suspension du service de transport des passagers le mois dernier.

Plusieurs usagers jugent abordable «le tarif du titre de transport adulte fixé à 17.000 FCFA», comparativement à ceux des compagnies privées pouvant aller jusqu’à 35 000 FCFA.

Soulignons que la compagnie publique a continué d’assurer le service du transport des marchandises pendant que celui des passagers était interrompu.