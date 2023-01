Le gouvernement ivoirien crée un statut du Consul honoraire

Le gouvernement ivoirien a adopté, mercredi 4 décembre en Conseil des ministres tenu au palais de la Présidence à Abidjan, un décret portant Statut du Consul honoraire de Côte d’Ivoire.

Le communiqué publié à l’issue de cette réunion et signé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, explique que «les Consuls honoraires de l’Etat de Côte d’Ivoire sont des particuliers, à savoir des personnalités de toute nationalité, qui exercent, à titre bénévole, une mission générale d’appui à l’action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l’extérieur».

Ces personnalités «apportent notamment concours et assistance aux Chefs de Missions Diplomatiques et aux Chefs de Postes consulaires ainsi qu’aux Ivoiriens résidant ou de passage à l’étranger, par leur expérience et leur connaissance du milieu», poursuit le texte.

Le décret adopté détermine les conditions de nomination des Consuls honoraires de l’Etat de Côte d’Ivoire, ainsi que les modalités d’exercice et de cessation de leurs fonctions.