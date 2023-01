Le Tchad ambitionne de faire du nouvel aéroport international d’Amdjarass un outil pour diversifier l’économie

L’Etat tchadien projette de faire du nouvel aéroport international d’Amdjarass, construit dans le Nord-est du Tchad et inauguré fin décembre 2022, un outil de diversification de son économie nationale.

Baptisé du nom de l’ex-président Idriss Deby Itno, il devient ainsi le 2ème aéroport du pays, après l’Aéroport international Hassan Djamouss de N’Djamena.

L’infrastructure située dans une localité frontalière du Soudan et de la Libye, contribuera au développement économique de la région d’Amdjarass. L’aéroport est notamment doté d’une longue piste de 3 km et large de 20 mètres, d’une aérogare, d’une tour de contrôle, de blocs techniques, de salons VIP et privés, de salles d’enregistrement et d’embarquement et de blocs administratifs.

De référence A1, l’aéroport peut accueillir notamment un avion de type Boeing 747. Sa capacité d’accueil est de 200.000 passagers et de 10.000 tonnes de fret par an. Les avions de ligne et les avions cargos pourront atterrir sur la piste de l’aéroport d’Amdjarass, notamment pour les escales et les ravitaillements en kérosène.

Selon les autorités, ce projet aéroportuaire avait été élaboré pour désenclaver la région et valoriser son potentiel touristique. L’aéroport constitue également un moyen de diversification des canaux d’approvisionnement et d’échanges du pays avec les pays voisins et le reste du monde.

Dépourvu d’accès maritimes, le Tchad table en effet sur le développement des infrastructures routières et aéroportuaires pour contrer le déséquilibre dans ses rapports commerciaux internationaux. La création d’une centaine d’emplois est prévue pour le fonctionnement de l’aéroport.

L’aéroport est géré par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), mais le personnel sera entièrement composé de citoyens tchadiens.

« C’est la première fois dans l’histoire de notre pays qu’un aéroport a été construit à 100% par des Tchadiens (…) Cet aéroport n’appartient pas à une province. Il appartient à tous les Tchadiens qui veulent venir investir ici. Nous allons continuer cette œuvre de développement de nos voies de communication. Nous avons l’intention de construire des aéroports dans tous les chefs-lieux de nos provinces », s’est réjoui le Président de la transition, Mahamat Idriss Deby.