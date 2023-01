La présidence sénégalaise décrète un deuil national de 3 jours en hommage aux 54 victimes de l’accident à Gniby 

Le président sénégalais, Macky Sall, a ordonné l’observation d’un deuil national de trois jours, du 9 au 11 janvier, en hommage aux victimes (54 morts et plusieurs blessés selon le dernier bilan) de l’accident meurtrier survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier à Gniby, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km de Dakar, la capitale.

«Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j’ai décidé d’un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L’accident s’est produit lors d’une collision entre deux bus de transport en commun. D’après le procureur de la République de Kaolack, se basant sur les premiers éléments de l’enquête, le drame serait survenu «à la suite de l’éclatement d’un pneu» d’un bus qui a ainsi «quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse».

«Profondément attristé par le tragique accident routier», le plus meurtrier des dernières années dans le pays, le président Sall a adressé ses condoléances émues aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, qui évoque, dans un communiqué publié dimanche, «un accident de la circulation d’une violence extrême» a appelé «l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière et tous les compatriotes à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité sur les routes».

Tout en se prosternant «devant la mémoire des disparus» et priant «pour le bon rétablissement des blessés», la plateforme a exhorté «tous les compatriotes à aller massivement et le plus rapidement possible dans les structures sanitaires pour donner de leur sang afin de sauver des vies» parmi les blessés.