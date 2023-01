Bénin-Législatives : La Mission de la Cédéao se félicite des bonnes conditions de l’organisation du scrutin

La Mission d’observation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), déployée au Bénin pour les élections législatives organisées dimanche 8 janvier, a dit se réjouir «des bonnes conditions de l’organisation du scrutin sur l’étendue du territoire» national, en dépit des insuffisances enregistrées.

«Je déclare que les élections législatives du 8 janvier au Bénin se sont déroulées, globalement, conformément aux textes et loi de la République du Bénin et au Protocole additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance (2001)», a fait savoir le chef de la Mission, Raimundo Pereira, ancien président bissau-guinéen, dans un communiqué publié lundi 9 janvier sur le site de la CEDEAO.

La Mission a salué «toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusque-là pour la tenue des élections dans un climat apaisé», et les a exhortés «à respecter les canaux législatifs d’annonce et de publication des résultats et de s’abstenir de toute publication anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque-là».

De même qu’elle a appelé la Commission électorale «à proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d’apaiser la situation et de lever toute suspicion», ainsi qu’à «maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus».

Au chapitre des insuffisances notées lors du scrutin, la mission de l’organisation ouest-africaine note que, par endroits, des détenteurs du Récépissé du Recensement Administratif initial à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) n’ont pas été autorisés à voter.

La difficulté de localisation exacte de certains postes de vote ; l’affichage tardive des listes électorales dans certains postes de vote à l’ouverture ; et la difficulté d’accès à certains postes de vote aux personnes à mobilité réduite, sont autant d’autres failles soulignées.

Les Béninois sont encore dans l’attente des résultats de ces élections, lors desquelles ils étaient appelés à choisir les 109 nouveaux députés de l’Assemblée nationale.