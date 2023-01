Première visite de Bongo à Malabo depuis cinq ans

A l’invitation de son homologue le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le chef de l’Etat gabonais Ali Bongo se rend à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, ce mercredi 18 janvier 2023. Ce sera d’ailleurs le premier voyage du dirigeant gabonais en Afrique Centrale, depuis sa maladie.

Alors que son dernier déplacement chez son voisin date d’août 2018, deux mois avant son AVC, Ali Bongo profitera de cette visite pour lancer une double invitation au président Teodoro Obiang, notamment pour participer au sommet de la CEEAC en février à l’issue duquel le Gabon prendra la présidence tournante de cette organisation d’intégration régionale et au sommet sur les forêts (« One forest summit ») que Libreville accueillera du 1er au 2 mars prochain.

Les deux chefs d’Etat aborderont entre-autre leur participation à la 36ème Session du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine (UA) en février prochain. Ils pourraient aussi s’accorder pour porter des sujets communs à l’international puisque le Gabon est encore cette année membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

N’empêche que les deux dirigeants évoquent également le conflit territorial qui oppose leurs pays respectifs, qui sont limitrophes, depuis les années 1970. Le Gabon et la Guinée équatoriale se disputent la souveraineté de trois îles. Le dossier est devant la Cour internationale de justice et les deux parties continuent d’échanger leurs arguments en attendant que les juges tranchent.

Depuis quelques mois, le dirigeant gabonais a renoué avec ses déplacements sur le continent. Il s’est rendu fin novembre dernier à Lomé au Togo.

Jusqu’à il y a peu, Ali Bongo Ondimba se réservait pour les grands déplacements internationaux (AG de l’ONU à New York, COP, Sommet Etats-Unis et Europe-Afrique, etc.). Il déléguait les déplacements sur le continent à sa première ministre d’alors, Rose Christiane Ossouka Raponda.