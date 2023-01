AFRICOM s’intéresse de plus en plus à l’Afrique centrale

En visite au Gabon, le Commandant d’Africom a évoqué son ambition de « forger et étendre ses relations bilatérales dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime, la professionnalisation des forces par des exercices ou manœuvres, en vue du partage d’expériences et d’idées » avec Libreville ce 17 janvier.

Le Général Afro-Américain Michaël E. Langley s’est exprimé lors d’un entretien avec le ministre gabonais de la Défense nationale, Félicité Ngoubili Ongouori. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête, suivi d’une séance de travail élargie aux collaborateurs de la patronne de la défense nationale et à la délégation des officiels américains.

Cette séance de travail a permis de faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre le Gabon et les Etats-Unis d’Amérique, à travers des échanges fructueux.

Le ministre Ongouori s’est pour sa part « réjouie de la coopération bilatérale entre le Gabon et Etats-Unis sur le plan militaire. Une relation au beau fixe, à en juger par le cadre juridique très important et très actif dans le volet de la formation des éléments des forces de défense. Un cadre à enrichir par une convention encore à l’étude». La défense et la sécurité font partie des domaines qui font rayonner les relations de coopération entre le Gabon et les Etats-Unis, lesquelles datent des indépendances.

Le commandant d’Africom sera reçu ce mercredi 18 janvier 2023 par président de la République Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité, avant de poursuivre son périple à Accra au Ghana.

Cette visite au Gabon du Michaël E. Langley, marque le début d’une tournée qu’il effectue sur le continent.