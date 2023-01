Centrafrique : Un otage libéré contre une rançon de 11 millions de CFA 

En République de Centrafrique, des autorités locales ont confirmé la récente libération d’un otage contre paiement d’une rançon s’élevant à plus d’une dizaine de millions de francs CFA.

«La libération a été obtenue contre une rançon de 11 millions de francs CFA mobilisés par les membres de ses parents et certaines populations locales», a confié, à la presse, le député de Ngaoundaye 3, Ernest Bonang. La personne libérée est un commerçant, enlevé le 15 janvier lorsque des hommes armés assimilés aux éléments du groupe armé «3R» (Retour, Réclamation et Réhabilitation) ont attaqué le village de Kowone, situé dans la sous-préfecture de Ngaoundaye, au nord-ouest de la Centrafrique. Ils avaient également enlevé un notable, dont on n’a pas encore de nouvelle. Le député Ernest Bonang a estimé que la région est sous-protégée, et a appelé le gouvernement de Bangui à «à augmenter l’effectif des Forces armées centrafricaines basées dans la région et les doter des moyens logistiques adéquats afin d’assurer la protection de la population».