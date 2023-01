La Police des Nations Unies en Centrafrique estime s’acquitter de ses responsabilités en faveur de la protection des civils

La composante Police de la Mission de l’ONU en Centrafrique (MINUSCA) a tenu du 16 janvier au 22 janvier 2023 sa semaine dédiée à mieux faire connaitre ses actions au public, selon un communiqué publié lundi par la MINUSCA.

Baptisée «Semaine de la Police», cette activité de la Police des Nations Unies (UNPOL) a précisément pour objectif de promouvoir le travail et les actions menés par l’UNPOL pour la protection des civils et pour un environnement social plus apaisé et plus sécurisé, en collaboration avec les Forces de sécurité intérieure (FSI).

L’activité a eu lieu à Bangui, la capitale, et dans certaines préfectures du pays, sous le thème «UNPOL est aux côtés des FSI et de la population dans la protection des civils en RCA» (République centrafricaine).

Parmi les actions à son actif, l’UNPOL a évoqué, durant la semaine, des patrouilles effectuées conjointement avec le FSI, des sensibilisations sur la police de proximité au profit des habitants, ainsi que des dons de sang et de médicaments (antibiotiques, antipériodiques, des anti-inflammatoires et sérums).

Cette semaine a vu la réalisation de plusieurs activités qui «ont un sens très important parce que ça nous permettra d’être au plus près de la population», a estimé le Commissaire Christophe Bizimungu, chef de l’UNPOL, cité dans le communiqué.

La MINUSCA compte un effectif total de 2182 policiers (repartis à Bangui et dans les préfectures), parmi lesquels des officiers de police individuels, des Unités de police constituées et des Unités de protection rapprochée.

En vertu de la résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, «la composante Police de la MINUSCA appuie les autorités et les institutions centrafricaines à mettre en place des services de police efficaces, efficients, représentatifs, responsables et redevables qui servent et protègent la population».