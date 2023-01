Sergei Lavrov a effectué un nouveau déplacement stratégique à Pretoria ce 23 janvier

Après une tournée express sur le continent en juillet 2022, le ministre Russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a effectué un autre déplacement sur le continent ce 23 janvier 2023, notamment en l’Afrique du Sud, un pays allié depuis 30 ans et qui s’est abstenu de condamner l’invasion russe de l’Ukraine. Le diplomate Russe a été reçu par son homologue sud-africaine, Naleda Pandor.

La Russie est un « partenaire précieux » de l’Afrique du Sud : « Nos pays partagent une relation économique bilatérale croissante, tant en termes de commerce que d’investissements. Cependant, je suis d’avis que nos deux pays peuvent et doivent faire davantage pour développer et capitaliser sur les opportunités d’accroître notre coopération dans la sphère économique. » a déclaré la ministre des affaires étrangères, s’exprimant sur les enjeux de cette rencontre.

L’Afrique du Sud a récemment pris la présidence des BRICS, qui compte parmi ses membres le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Ce groupement vise à promouvoir le multilatéralisme.

« Pour nous, le multilatéralisme est au cœur des plus grandes questions auxquelles le monde est confronté aujourd’hui. Davantage d’efforts devraient être consacrés à la promotion de la paix et de la sécurité, du commerce équitable et des droits de l’homme, à l’éradication de la faim, à la prévention des épidémies, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l’environnement. Toutes ces questions requièrent une coopération mondiale, car elles dépassent le cadre des pays et des cultures individuelles. » a ajouté Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères.

La semaine dernière, Pretoria a annoncé que sa flotte navale organiserait des exercices maritimes conjoints de 10 jours avec les marines russe et chinoise au large de la ville portuaire de Durban et de Richards Bay en février.

L’Afrique du Sud fait partie des quelques pays du continent ayant résisté aux pressions occidentales visant à condamner la Russie et a défendu sa position neutre concernant le conflit en Ukraine. Près d’un an après le début de la guerre en Ukraine, l’Afrique du Sud n’a pas dévié de sa position initiale: Pretoria continue de se dire neutre et refuse de parler d’’’invasion russe’’. Une satisfaction pour Sergueï Lavrov: ‘’Je tiens à saluer l’Afrique du Sud pour sa position de principe, je respecte son ouverture et son approche responsable.’’