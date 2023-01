L’Africa Finance Corporation s’élargit en Afrique centrale

Le Cameroun, pays d’Afrique centrale est désormais officiellement membre de l’Africa Finance Corporation (AFC). Le président de la République, Paul Biya, a signé le décret portant adhésion de son pays à cette institution financière multilatérale.

Créé le 28 mai 2007 à Abuja au Nigeria, l’AFC a été mise en place par des États africains pour apporter des solutions au déficit des infrastructures sur le continent.

En septembre 2022, l’AFC a annoncé l’enregistrement du Cameroun parmi ses membres. «En devenant le 36e État membre de l’AFC, le Cameroun œuvrera, avec la corporation sur des infrastructures clés, afin d’approfondir l’intégration, de permettre le remplacement des importations et de développer la capacité manufacturière et industrielle, pour qu’elle représente 40% du PIB, dans le cadre du programme vision 2035 du gouvernement», a salué l’AFC dans un communiqué officiel.

L’AFC, premier fournisseur de solutions d’infrastructures en Afrique, a «à ce jour, alloué plus de 300 millions de dollars au Cameroun, afin de tirer profit des ressources naturelles du pays, notamment le maïs, le manioc, le coton, le cacao, le pétrole et le gaz, ainsi que les métaux de transition énergétique tels que le cobalt et le nickel», a précisé la même note.

En 2018, l’institution a réalisé un investissement dans Nachtigal Hydro Power Company, l’entreprise du projet de construction d’une centrale hydroélectrique de 420 MW dans la région du Centre du Cameroun, et qui permettra d’augmenter de 30% la capacité installée dans le pays.