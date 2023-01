Gabon : Le nouveau PM Bilie-By-Nzé obtient la confiance du Parlement

Le nouveau Premier ministre gabonais, Alain-Claude Bilie-By-Nzé, a obtenu, mardi 24 janvier, la confiance des députés de la 13e législature, en arrachant 122 voix (91,04%) en faveur de sa déclaration de politique générale contre 12 voix, sur un ensemble de 134 députés qui étaient présents lors du vote.

Pour plusieurs observateurs, ce résultat n’est pas une surprise, dans la mesure où l’hémicycle est contrôlé à plus de 98% par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (PDG).

Avant le vote, le Premier ministre, nommé il y a deux semaines, a présenté sa déclaration de politique générale en 12 points, notamment la lutte contre la vie chère, la route, l’eau et l’énergie, la santé, les affaires sociales, l’emploi, l’éducation et la formation, le conflit homme-faune, les élections, les relations avec les institutions, la décentralisation, ainsi que la diplomatie.

«J’ai choisi de situer l’action de mon gouvernement dans le patriotisme, le pragmatisme et la proximité», a laissé entendre Bilie-By-Nzé. Patriotisme, parce que servir le Gabon et les Gabonais est le but ultime de tout engagement politique ; pragmatisme, car ce qui compte c’est le résultat ; et proximité, étant donné qu’une bonne décision est une décision prise à partir du terrain, a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement a aussi souligné que «tel (…) un athlète, mon gouvernement entend garder les yeux fixés sur la ligne d’arrivée. Pour ce faire, nous ne nous arrêterons, ni pour apprécier les applaudissements, ni pour répondre à ceux qui maudiraient, car dans un cas comme dans l’autre, le risque est grand de nous détourner, moi et mon gouvernement, de l’objectif final».

Nous allons «traduire dans les faits les 12 engagements que nous venons de prendre devant la nation. Nous avons l’obligation de réussir ensemble. Le peuple gabonais nous regarde», a promis le Premier ministre après le vote.