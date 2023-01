Enième rencontre Macron-Alassane Ouattara ce 25 janvier à l’Elysée

Un déjeuner de travail réunira le président français et son homologue ivoirien au palais de l’Élysée ce mercredi 25 janvier 2023. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara auront à évoquer la coopération bilatérale, la situation régionale, et en particulier la transition à Ouagadougou.

Depuis le coup d’État du capitaine Ibrahim Traoré, le 2 octobre, contre le lieutenant-colonel Damiba (lui-même arrivé au pouvoir par un putsch, le 24 janvier 2022), le pays des Hommes intègres est au centre de toutes les attentions régionales.

Cette rencontre entre Paris et Abidjan intervient alors même que Ouagadougou vient officiellement de demander le départ «dans un délai d’un mois» des 400 membres des forces spéciales françaises de la force Sabre, présente sur le territoire depuis 2010. Emmanuel Macron souhaite toutefois éviter un scénario à la malienne et conserver des liens avec l’ancienne Haute Volta.

La Côte d’Ivoire, voisin et partenaire important du Burkina Faso, pourrait jouer les intermédiaires. Plus largement, les deux Présidents devraient évoquer le devenir de la sécurité dans la région, plus que jamais en proie aux attaques djihadistes. Enfin, l’économie devrait être également au programme, la Côte d’Ivoire étant en passe de devenir le premier partenaire africain de la France en matière d’investissements, devant l’Afrique du Sud. La dernière rencontre entre Macron et Ouattara remonte au 16 mai 2022. Le couple présidentiel français avait reçu au Palais de l’Elysée, le chef de l’Etat ivoirien et son épouse Dominique Ouattara pour un dîner après le clap d’ouverture de la 6e édition du Forum des marchés Émergents. Ils avaient largement abordé la situation au Mali.