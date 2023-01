Angola: Augmentation des recettes pétrolières brutes de 43,77% en 2022 par rapport à 2021

En Angola, les revenus bruts pétroliers ont connu une croissance d’environ 43,77%, par rapport à la même période de l’année précédente. Ils ont atteint 39,94 milliards de dollars américains en 2022.

Au cours de la période sous revue, 391.917 millions de barils de pétrole brut ont été exportés, vendus à un prix moyen de 101 dollars, d’après les données encore préliminaires présentées ce mardi par le secrétaire d’État au Pétrole, José Barroso.

Malgré le volume de pétrole exporté en 2022, on note toutefois une baisse de 0,54%, par rapport à 2021, par contre, le montant résultant de cette exportation a représenté une augmentation de 43,77%.

En 2021, les recettes pétrolières brutes se sont élevées à 27,2 milliards de dollars, résultant de l’exportation de 394,22 millions de barils de pétrole brut.

L’Angola aura une part de 15 milliards de dollars américains du revenu brut total perçu, grâce aux exportations des opérateurs et plus les 290. 000 barils de pétrole par jour (KBPD), auquel le pays a droit, selon les prévisions faites en novembre 2022 par le spécialiste angolais du pétrole et du gaz, Patrício Wanderley Quingongo.

Le montant restant est exporté à travers la prestation de services et le paiement des investissements réalisés par les multinationales, en particulier TotalEnergies, Esso, BP, Chevron et SSI.

Les principales destinations des exportations de pétrole brut de l’Angola étaient la Chine et l’Inde, avec respectivement 53,64% et 9,54%.