L’Angola améliore de trois places son classement dans l’indice Mo Ibrahim

Classé à la 42ème place en 2020, l’Angola a gagné trois places avec des signes de progrès et occupe actuellement la 40ème position dans l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) 2022.

Selon l’étude, publiée ce mercredi 25 janvier 2023, l’Angola continue de croître dans les catégories « sécurité et état de droit », « participation, droits et inclusion », « bases d’opportunités économiques » et « développement humain ».

Toutefois, précise le document, il y a encore « une amélioration en termes de transparence et de responsabilité ». S’agissant de l’amélioration permanente des conditions de vie des Angolais, Luanda investit dans différents programmes d’intégration et de protection des droits des citoyens. On peut citer : le Plan intégré d’intervention dans les municipalités (PIIM), l’Appui à la production, la diversification des exportations et la substitution des importations (PRODESI) et le programme Kwenda se distinguent parmi ces programmes.

Le PIIM vise à mettre en œuvre des actions d’investissements publics, de dépenses d’appui au développement et d’activités de base, en privilégiant les actions à caractère social.

Le PRODESI est un programme exécutif visant à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesses, dans un ensemble de productions ayant un plus grand potentiel de création de valeur à l’exportation et de substitution aux importations. Cependant, Kwenda vise à inclure les familles nécessiteuses dans les activités génératrices de revenus, ainsi qu’à renforcer les mécanismes d’intervention du système de protection sociale.

Créée en 2006 par le milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim, la Fondation analyse les performances des gouvernements des 54 pays du continent.