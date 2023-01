Le Canal de Suez en regain de forme avec des recettes record en 2022

Pour le compte de l’année 2022, les recettes enregistrées par le Canal de Suez en Egypte sont d’une valeur de huit milliards de dollars. Ce montant record a été possible grâce au passage et au transit de 23.851 navires, indique un rapport de l’Autorité du canal de Suez (SCA).

En sept années, le nombre de navires ayant traversé ce cours d’eau a progressé de 8%, depuis l’achèvement d’un projet de développement du canal en 2015, avec 135.000 navires ayant emprunté le canal au cours de la période 2016-2022, contre 125.000 navires au cours de la période 2008-2014.

Malgré les « défis successifs » de la pandémie de COVID-19 et du conflit russo-ukrainien, les revenus du canal et le nombre de navires l’ayant emprunté ont tous deux connu une hausse ces dernières années, a précisé l’autorité égyptienne qui gère le canal. Officiellement ouvert à la navigation internationale en 1869, le Canal de Suez relie la mer Méditerranée et la mer Rouge. Il joue un rôle central dans la circulation maritime du commerce international. Près de 12% du commerce mondial emprunte ce canal.