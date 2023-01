Les opportunités de la Zlecaf vues par le World Economic Forum

Quatre secteurs, notamment l’industrie automobile, l’agriculture & l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique et les transports & logistique offrent les plus grandes opportunités aux entreprises qui cherchent à profiter de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). C’est ce que révèle un rapport du World Economic Forum.

la Zlecaf permettra d’accélérer le commerce intra-africain, de contribuer à la transformation structurelle des économies africaines et de développer les chaînes de valeur régionales et locales, créant ainsi de nouvelles dynamiques commerciales qui offrent aux entreprises locales et étrangères l’accès à un marché commun de 1,2 milliard d’habitants dont les dépenses combinées (consommateurs et entreprises) atteindront 6700 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Dans le cadre de ce marché commun, l’industrie automobile constitue l’un des secteurs à fort potentiel. La taille du marché automobile du continent devrait passer de 30,44 milliards de dollars en 2021 à 42,06 milliards de dollars en 2027 grâce à la hausse de la demande, qui est actuellement essentiellement satisfaite par l’importation de véhicules d’occasion.

La production de véhicules et de composants automobiles sur le continent enregistre une croissance à un taux annuel moyen de 7% depuis plusieurs années. Jusqu’ici, les entreprises du secteur automobile implantées au Maroc, en Afrique du Sud, en Egypte et en Algérie exportent 56% de leur production en dehors du continent.