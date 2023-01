Solutions onusiennes pour une sécurité coordonnée dans la région du Lac Tchad  

Il faut une réponse coordonnée, régionale et durable pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du lac Tchad, selon un plaidoyer des Nations Unies.

« La région du bassin du lac Tchad continue de faire face à une crise prolongée et complexe provoquée par l’extrême pauvreté, le changement climatique, les conflits violents et le manque de services sociaux, malgré de nombreux gains », a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ce 25 janvier 2023.

A ce jour, plus de 24 millions de personnes dans la région sont touchées par la crise et environ 5,3 millions de personnes sont déplacées, a souligné l’organisation onusienne, notant que l’augmentation de la violence a entraîné une détérioration continue de la situation sécuritaire, provoquant un nouveau retrait des institutions gouvernementales dans la région. Elle a en outre indiqué que les mauvaises perspectives économiques, la diminution des ressources et la perte des moyens de subsistance, aggravées par les conséquences du changement climatique, ont poussé les gens à quitter leur foyer.