Moody’s dégrade la note souveraine de la Tunisie

La note souveraine de la Tunisie a été dégradée de «Caa1» à «Caa2» avec des perspectives négatives a révélé l’agence de notation Moody’s dans un communiqué.

Moody’s explique que cette dégradation à long terme en devises et en monnaie locale, par le fait que la mise en œuvre des réformes économiques urgentes, dont la levée des subventions et la restructuration des entreprises publiques, rencontre une forte résistance de la part des syndicats.

L’agence a également abaissé la note de la Banque centrale de Tunisie (BCT), qui est légalement responsable des paiements sur toutes les obligations du gouvernement de Caa1 à Caa2 assortie d’une perspective négative.

Selon Moody’s, cette dégradation s’explique aussi par l’incertitude quant à la capacité du gouvernement à mettre en place des mesures qui puissent répondre aux besoins de financement élevés. « Si un financement important n’est pas assuré, la Tunisie risque un défaut de paiement de sa dette », a averti l’agence.

S’agissant des perspectives négatives, Moody’s estime qu’elles sont liées aux retards dans la mise en œuvre des réformes et des financements qui en dépendent et qui risquent d’éroder les réserves de change du pays à cause des prélèvements pour le paiement du service de la dette, exacerbant ainsi les risques sur la balance des paiements.

L’agence Moody’s avait déjà mis en garde que les risques pesant sur le profil de crédit de la Tunisie qui resteront orientés à la baisse, même dans le cadre d’un éventuel accord avec le FMI.

« Les perspectives de financement restent tributaires de la mise en œuvre rapide et soutenue de réformes qui s’avéreront invariablement difficiles face aux faiblesses de la gouvernance et à l’exposition aiguë aux risques sociaux « , estime l’agence de notation.

La mise en œuvre du programme de réforme du gouvernement tunisien, qui offre une voie pour corriger les importants déséquilibres budgétaires et extérieurs du pays, » risque d’être mise à l’épreuve par des obstacles politiques, sociaux et institutionnels « , averti l’agence Moody’s.