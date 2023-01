L’Angola à la tête du groupe Afrique à l’UNESCO

L’Angola a été élu à l’unanimité ce lundi 30 janvier, à la présidence du groupe Afrique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), lors d’une réunion au siège de l’organisation à Paris (France), avec la participation de plus de 40 pays africains.

Selon la représentation de l’Angola auprès de l’UNESCO, qui cite l’ambassadrice Ana Maria de Oliveira, le pays a été élu à l’unanimité par son sous-groupe régional.

L’Afrique est subdivisée en cinq groupes régionaux et la présidence tourne à travers les cinq groupes respectifs. Chaque groupe, à son tour, désigne le président élu au sein du sous-groupe régional. Cette année, le groupe Afrique centrale a élu l’Angola à ce poste.

Les priorités globales de l’Unesco sont l’Afrique et l’égalité des genres. A ce titre, l’organisation et les partenaires au développement sont à l’écoute des 54 pays africains avec une stratégie plus forte et mieux ciblée.

La renaissance africaine est en cours, avec l’adoption de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de l’Agenda 2030 pour le développement durable ouvrant la voie à la Communauté économique africaine. À cette fin, les collectivités régionales consolident leurs liens.