Gabon : Les candidatures sont ouvertes pour diriger la Commission électorale

Le président du Centre gabonais des élections (CGE) sera élu le vendredi 10 février prochain, a annoncé ce week-end le ministre gabonais de l’Intérieur, Lambert Noël Matha.

Les candidatures à ce poste-clé pour les prochaines élections au Gabon sont ouvertes dès ce lundi 06 février et prennent fin mercredi. Une audition est prévue le jeudi 09 février courant pour jauger notamment la neutralité politique des prétendants, avant le vote le lendemain, d’après le calendrier communiqué par Noël Matha.

Le président du CGE et son bureau seront installés le même jour du vote pour succéder à l’équipe de Moïse Bibalou Koumba en poste depuis 2018.

L’élection du président de l’instance en charge des élections au Gabon obéit à un processus à deux étapes. D’abord, l’examen des candidatures confié à une commission composée de quatre membres de l’opposition et quatre autres de la majorité et ensuite le vote proprement dit, qui est géré par une seconde Commission de dix membres répartis à parts égales entre opposition et majorité présidentielle.

Le nouveau bureau du CGE aura pour mission l’organisation de l’élection présidentielle prévue cette année, et pour laquelle le président sortant Ali Bongo Ondimba n’exclut pas la possibilité d’être de nouveau candidat.