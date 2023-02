Le président français Emmanuel Macron projette début mars une tourné en Afrique de l’Est

Le président français, Emmanuel Macron compte effectuer une tournée dans quatre pays d’Afrique de l’Est, dès le début du mois de mars 2023.

Cette tournée africaine commencera le 1er mars par le Gabon, où le président Emmanuel macron assistera aux côté de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, au «One forest Summit», un sommet international dédié à la préservation des forêts dans ce pays.

Néanmoins, le voyage de Macron à Libreville suscite la colère d’une partie de la société civile et de l’opposition gabonaise car il intervient à quelques mois de l’élection présidentielle à laquelle le président Ali Bongo est candidat. Macron est soupçonné d’être venu pour témoigner son soutien au régime local et influer ainsi sur les votes.

Le même soupçon pourrait peser sur le déplacement d’Emmanuel Macron en RDC, seconde étape de sa prochaine tournée en Afrique de l’Est. Dans ce pays, un scrutin présidentiel est prévu pour décembre prochain, avec, là encore, le président sortant, Félix Tshisekedi, à la conquête d’un nouveau mandat.

Le président français est aussi attendu en Angola et en République du Congo. Un déplacement à grands enjeux pour le Président macron, dont le pays perd de plus de plus de place sur le continent africain.