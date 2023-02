La date du prochain US-Africa Business Summit au Botswana connue

Le 15e U.S.-Africa Business Summit (USABS) axé autour du thème «Accroître la contribution de l’Afrique aux chaînes de valeur mondiales» se tiendra au Botswana du 11 au 14 juillet 2023 à Gaborone, la capitale du Botswana a annoncé la présidente et chef de la direction du Corporate Council on Africa (CCA), Mme Florie Liser, lors d’une récente visite à Gaborone, la capitale de ce pays d’Afrique australe.

Le U.S.-Africa Business Summit est le principal événement annuel du Corporate Council on Africa. Il réunit chefs d’État africains, hauts fonctionnaires des gouvernements américain et africain, ainsi que des dirigeants et cadres supérieurs américains et africains des principaux secteurs d’activité indispensables au développement du continent.

Le thème du Sommet avait été déjà évoqué lors du U.S.-Africa Business Forum, organisé par le président Joe Biden en marge du U.S.-Africa Leaders Summit à Washington DC, en décembre 2022.

Au cours de ce forum, le président Biden avait annoncé un plan d’investissements de plus de 55 milliards de dollars pour financer les nouveaux programmes de développement en Afrique, en plus de nouveaux accords commerciaux et d’investissement conclus pour plus de 15 milliards de dollars.

Principale association d’entreprises américaines, le Corporate Council on Africa (CCA) est exclusivement dédié à la mise en relation des intérêts commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique. Il représente un large éventail de sociétés membres, des petites et moyennes entreprises aux multinationales, ainsi que des entreprises américaines et africaines.