La douane du Vietnam met la main sur 130 kilos d’ivoires africains de contrebande

Les services douaniers vietnamiens de la ville portuaire de Haiphong, dans le nord du pays, ont annoncé lundi dans un communiqué, avoir saisi une quantité importante de 130 kilos d’ivoire de contrebande provenant d’Afrique.

Les 130 kilos d’ivoire étaient dissimulés dans un conteneur de cornes de vache en provenance d’Afrique, précisent les autorités vietnamiennes ajoutant que la cargaison provenait d’Afrique, sans mentionner de pays d’origine.

Hanoï déclare avoir également découvert, jeudi dernier, près de 500 kilogrammes d’ivoires africains au port de Lach Huyen. Il s’agit de la plus importante saisie d’ivoire de contrebande enregistrée dans le pays depuis plus de quatre ans.

La dernière saisie importante remonte à octobre 2018 où les autorités avaient saisi plus de huit tonnes d’ivoire et d’écailles de pangolin dans l’une des plus importantes affaires de trafic d’espèces sauvages du pays depuis des années.