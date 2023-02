Le CDC Afrique évalue les besoins en mains d’œuvre pour produire localement 60% des vaccins

Plusieurs experts en santé se concertent depuis le 07 février à Dakar, capitale du Sénégal, afin d’évaluer les besoins en mains d’œuvre pour concrétiser l’ambition africaine de fabriquer prochainement 60% des vaccins nécessaire sur le continent noir.

Cette ambition est portée par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) qui organise, avec l’Institut Pasteur de Dakar et le Conseil sud-africain de la recherche médicale, ce premier atelier de développement de la main-d’œuvre dans la bio-fabrication du 07 au 09 février 2023 dans la capitale du Sénégal.

Pour le CDC Afrique, la concrétisation de cette vision devra passer par «des investissements importants pour développer une main-d’œuvre qualifiée à déployer dans l’industrie de la recherche, du développement et de la fabrication ».

La rencontre de haut niveau qui prend fin ce jeudi devrait aider à bien «comprendre les besoins et les ambitions en matière de renforcement des capacités en Afrique, obtenir une image complète des initiatives de formation disponibles aux niveaux local, régional et mondial, et à identifier les lacunes et les opportunités», explique le CDC Afrique.

Ses dernières estimations indiquent qu’entre 6.000 et 7.000 emplois qualifiés devront être créés en Afrique d’ici 2030 pour la seule gamme des besoins de l’industrie de fabrication de vaccins.