Finances : Les entreprises d’Angola et d’Espagne vont se rapprocher un peu plus

L’Angola compte coopérer avec les autorités et les milieux d’affaires espagnols, dans le cadre de l’approfondissement des relations économiques entre les deux pays, a fait savoir mercredi, le Président angolais, João Lourenço.

S’exprimant en marge du Forum d’affaires Angola-Espagne, le chef de l’Etat angolais a déclaré que les deux pays devraient travailler ensemble pour structurer le financement afin de soutenir les exportations.

Dans un discours prononcé à Luanda en présence du roi d’Espagne, Felipe VI en visite d’Etat en Angola, le président João Lourenço a fait savoir que l’Espagne se distingue par l’existence d’un secteur des affaires très dynamique avec un haut degré d’internationalisation.

«Nous pensons donc que les partenariats entre les entreprises des deux pays peuvent offrir aux entreprises angolaises de bonnes opportunités pour pénétrer d’autres marchés et contribuer à la dynamisation et à la diversification des exportations de notre pays», a-t-il indiqué.

L’industrie agro-alimentaire, a-t-il renchéri, est l’un des secteurs les plus dynamiques et les plus forts de l’économie espagnole, dont les produits sont très sollicités sur le marché international.

João Lourenço a défendu l’établissement de partenariats entre les producteurs angolais et espagnols dans les domaines de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que la création d’incitations à cet effet.

S’agissant du secteur de la pêche, le Chef d’Etat angolais a estimé qu’il était important de renforcer la coopération de son pays avec l’Espagne, dans le domaine de la transformation du poisson et de la production locale d’engins de pêche.

Il a enfin fait état des opportunités d’investissement existantes en Angola, dans les domaines des ressources minérales, de l’industrie manufacturière, du commerce, de l’énergie et de l’eau, de la construction, des transports, des télécommunications, de l’hôtellerie et du tourisme.