Russie-Afrique : Sergueï Lavrov au Soudan, dernière étape de sa tournée africaine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a entame ce jeudi 10 février une visite au Soudan, la troisième et dernière étape d’une tournée africaine qu’il a entamée au Mali avant de se rendre à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

A Khartoum, le chef de la diplomatie russe a été reçu par le président de transition au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, avec qui il a abordé des questions de sécurité et de coopération internationale.

«Nous avons discuté de la nécessité de coordonner au sein des institutions internationales, de réformer l’ONU, le Conseil de sécurité, et construire un monde multipolaire (…) Nous avons aussi discuté de notre coopération économique et des investissements liant nos deux pays», a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse.

Le rapprochement entre la Russe et les pays d’Afrique est très mal vue par l’Occident, et cette présence russe est source de tensions entre des Etats africains et des pays européens comme le cas du Mali et du Burkina Faso avec la France.