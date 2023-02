Le Burkina Faso autorise l’approvisionnement héliporté des aides du PAM

Après avoir interdit le 11 janvier dernier, les hélicoptères du Programme alimentaire mondial (PAM) de voler pour « manque de coordination », les autorités burkinabè ont finalement signé ce 6 février un protocole avec le PAM, pour l’approvisionnement héliporté des aides aux populations des zones confrontés à des défis sécuritaires.

L’annonce de la signature du protocole a été faite ce mercredi 8 février, par le ministère burkinabè de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille dans un communiqué.

Ce protocole témoigne de la volonté des deux partenaires de coordonner leurs actions pour une meilleure réponse aux besoins des populations affectées par la double crise sécuritaire et humanitaire, ajoute le communiqué.

Depuis le 20 janvier, un accord a été trouvé et les vols ont repris pour une durée de trois mois, soit de janvier à mars 2023, avec pour finalité d’acheminer plus de 3.500 tonnes de vivres vers 14 localités isolées dans la région du Sahel, a déclaré le PAM, précisant que cette aide bénéficierait à plus de 178.000 personnes.

Pays d’Afrique de l’ouest, le Burkina Faso est victime d’insécurité depuis 2015. Une situation qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.