Gabon-Elections générales : Le président Ali Bongo se concerte ce lundi avec la classe politique

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba reçoit ce lundi 13 janvier au palais présidentiel à Libreville, la classe politique nationale pour se concerter, comme le souhaite l’opposition, sur l’organisation des prochaines électorales générales dans le pays.

Seuls les leaders des partis politiques officiellement reconnus au Gabon sont invités à cette rencontre, mais les représentants de la société civile, des syndicats et des institutions religieuses n’ont pas été conviés, alors que le parti CNR de l’opposant Jean Ping, a décliné l’invitation.

Les leaders de l’ensemble des formations politiques conviées ont confirmé leur présence à cette concertation, même si certains estiment qu’elle ladite réunion pas inclusive.

D’après la presse locale, les discussions devraient concerner notamment «le coût des élections, la limitation du nombre des mandats, le plafonnement des fonds de campagne, le procès-verbal vidéo et la chronologie des différents scrutins» prévues cette année, à savoir la présidentielle, les législatives, les locales et les sénatoriales.

«Il ne s’agit pas d’un dialogue politique comme celui d’Angondjé en 2017 mais d’une concertation sur les questions électorales. Le sujet est très circonscrit (…) Il ne s’agira pas non plus de prendre des décisions, mais de faire des propositions, des suggestions dont le Gouvernement et le Parlement pourront par la suite s’emparer ou non», explique la presse gabonaise, citant des sources proches de la présidence de la République.