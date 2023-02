Egypte-Conférence : Le Roi du Maroc appelle à une alliance mondiale pour la protection de la Ville sainte d’Al Qods

Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a appelé ce dimanche, à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence, en vue de protéger la ville sainte d’Al-Qods, et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l’Humanité.

Dans un Message adressé aux participants à une Conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la Ville sainte d’Al-Qods, qui s’est ouverte dimanche au Caire en Egypte, le Souverain marocain a souligné qu’«en accord avec l’Appel lancé sous Notre impulsion lors de la Conférence internationale sur Al-Qods en 2009 à Rabat, Nous appelons de nouveau à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence, en vue de protéger la Cité de la Paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l’Humanité”.

Mettant en exergue la place singulière que les peuples arabes et musulmans réservent dans leurs cœurs à la ville d’Al Qods, le Roi du Maroc a affirmé, dans ce Message dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, que le souci de défendre cette Cité «ne doit être ni conjoncturel, ni circonstanciel. Il doit, au contraire, s’inscrire dans une logique globale impliquant des initiatives diplomatiques impactantes et des actions de terrain conduites au sein-même de la Ville Sainte».

«De fait, depuis plus de 25 ans et sous Notre supervision personnelle, l’action concrète menée sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le bras exécutif du Comité Al-Qods, relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique, vise à apporter son soutien à la Ville sacrée et à préserver son cachet civilisationnel», a poursuivi le Souverain, rappelant à ce titre que l’Agence réalise, de multiples projets sociaux et de développement, au profit de toutes les franges de la population maqdissi.

«C’est ainsi que l’Agence a pu mettre en œuvre plus de 200 projets, pour un coût estimé à 65 millions de dollars environ. Assuré à 100% par le Maroc dans la rubrique budgétaire +Dons d’Etats+, le financement de ces activités est couvert par 70% environ des dons émanant des institutions et des particuliers”, a précisé le Souverain.

Le Roi Mohammed VI a en outre, mis l’accent sur la nécessité de mutualiser les efforts arabes et islamiques, en vue d’une implication accrue dans la dynamique de protection et de soutien apporté à la ville d’Al-Qods Acharif et à ses habitants maqdissi, réaffirmant à cette occasion, l’engagement constant du Royaume du Maroc en faveur de la Cause palestinienne en général et de la question d’Al-Qods en particulier.