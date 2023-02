L’UE réitère son soutien au Niger suite à l’assassinat de 10 militaires à Intagamey

L’Union européenne (UE) exprimé, par la voix de son haut représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles, sa «pleine solidarité avec la population et les autorités du Niger suite à l’attaque terroriste contre un détachement des forces armées, près du village d’Intagamey», dans le département d’Ouallam relevant de la région de Tillabéri.

«L’UE continuera à renforcer son soutien au Niger et à ses forces de défense et de sécurité», a assuré, sur Twitter, Borrell, également vice-président de la Commission européenne.

Le ministère nigérien de la Défense nationale explique dans un communiqué publié samedi 11 février, que la veille, «en fin de matinée, un détachement de l’Opération Almahaou, en patrouille dans la zone nord du département de Banibangou est tombé dans une embuscade complexe tendue par un groupe d’hommes armés terroristes, aux alentours de la localité de Intagamey à la frontière nigéro-malienne».

Le bilan officiel fait état de 10 militaires décédés, 16 personnes disparues; 13 militaires blessés, et 3 véhicules détruits. Côté ennemi, plusieurs assaillants auraient été neutralisés, ajoute le communiqué.

Suite à ce carnage, le ministre de la Défense nationale, Alkassoum Indatou a adressé «ses félicitations et ses encouragements aux FDS qui ne cessent de prouver leur engagement et leur détermination dans leur mission de défense du pays», après avoir adressé «ses condoléances attristées aux familles des décédés» et souhaité «un prompt rétablissement aux blessés».