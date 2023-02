Joe Biden est en bonne santé, d’après son médecin

Agé de 80 ans, le président américain Joe Biden est « en bonne santé », « vigoureux » et « apte » à assumer ses responsabilités, a affirmé jeudi son médecin.

Le docteur Kevin O’Connor, qui suit le chef d’Etat américain depuis plus d’une décennie, a effectué plusieurs examens, parmi lesquels, en particulier, « un examen neurologique extrêmement détaillé », d’après le compte-rendu dressé jeudi par la Maison Blanche.

Le praticien a mentionné qu’une « lésion » a été prélevée de la poitrine de Joe Biden afin de faire l’objet d’une biopsie. Mais, pour ce qui est du reste, il n’a que des affections bénignes, traitées par trois médicaments sur ordonnance, a-t-il assuré.

Le dirigeant américain est ainsi pris en charge pour une « fibrillation auriculaire non valvulaire », condition cardiaque qui est « stable » après traitement, un taux important de lipides dans le sang également corrigé par un traitement ainsi que pour des allergies.

A en croire le docteur O’Connor, deux problèmes constatés au cours du dernier examen de novembre 2021, en l’occurrence une démarche raide et une toux récurrente due à un reflux gastro-œsophagien, sont « stables ».

Malgré une cote de popularité en baisse, Joe Biden, qui est le plus vieux président de l’histoire des Etats-Unis, répète de plus en plus qu’il songe à être candidat à sa propre succession à la Maison Blanche.