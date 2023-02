Remise en liberté d’un célèbre activiste écologiste kidnappé par des hommes armés

Une quinzaine de jours après son enlèvement par des hommes armés, Jassim al-Assadi est de nouveau libre. Cet activiste écologiste reconnu en Irak, très engagé dans la protection des célèbres marais situés dans le sud du pays, avait fait l’objet d’un rapt le 1er février dernier d’assaillants inconnus qui avaient immobilisé son véhicule sur une autoroute non loin de la capitale irakienne, Bagdad. Ses proches ont confirmé jeudi qu’il a désormais retrouvé la liberté.

« Jassim al-Assadi a été libéré du joug de ses ravisseurs », a déclaré son frère Nazem. « Merci à ceux qui nous ont soutenus dans cette épreuve … merci au Premier ministre pour son soutien …. Et son souci de garantir sa sécurité, merci aux forces de l’ordre », a-t-il poursuivi. Néanmoins, cette source a refusé d’évoquer dans l’immédiat les circonstances de la libération de Jassim al-Assadi, dont les motifs du kidnapping demeurent inconnus.

Jassim al-Assadi a vu le jour en 1957 dans la région des marais. Cet ingénieur hydraulique de formation préside l’association de défense de l’environnement « Nature Iraq ». Sous ces différentes casquettes, il intervient fréquemment dans la presse locale et internationale afin de sensibiliser ses compatriotes au sujet des marais, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et menacés par l’aridité et les pénuries d’eau au cours des dernières années.