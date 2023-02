Des hommes d’affaires luxembourgeois en «mission de prospection» des opportunités d’affaires au Sénégal

Une délégation d’officiels d’hommes d’affaires luxembourgeois, en quête d’opportunités d’affaires, effectue une visite au Sénégal du 22 au 25 février, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).

La ministre sénégalaise de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a présenté jeudi les atouts du Sénégal dans différents domaines, ainsi que des projets phares, à cette délégation composée d’une vingtaine de chefs d’entreprise, du ministre luxembourgeois de l’Economie, de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz Fayot, et du grand-duc héritier Guillaume.

Le Luxembourg et le Sénégal entretiennent des relations étroites depuis 1987. En 1993, le Sénégal avait accédé au statut de pays partenaire privilégié de la coopération luxembourgeoise, et en 2001 il avait intégré la liste de pays qui bénéficient le plus de l’aide publique au développement (APD) du Luxembourg.

La visite de la délégation luxembourgeoise a également pour objectif de «renforcer» les relations de coopération entre les deux pays.

La ministre Sarr a annoncé la tenue de la seizième session de la Commission de partenariat entre le Sénégal et le Grand-duché de Luxembourg, prévue le 5 juillet 2023 au Luxembourg, et rappelé les «consultations» en cours pour la formulation du cinquième «Programme indicatif de coopération».