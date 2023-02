Nigeria-Présidentielle : Le candidat Peter Obi, rafle les votes dans l’État-clé de Lagos

L’outsider de la présidentielle nigériane, Peter Obi a remporté le plus grand nombre de votes dans l’Etat-clé de Lagos, devançant de très peu le candidat du parti au pouvoir dans son fief, selon les résultats provisoires donnés lundi par la Commission électorale (Inec).

La capitale économique du Nigeria compte le plus grand nombre d’électeurs inscrits dans le pays, soit plus de sept millions, et constitue le bastion du candidat de l’APC (au pouvoir) Bola Tinubu, 70 ans, qui l’a gouverné de 1999 à 2007. Avec 46% des suffrages à Lagos, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale (Inec), Obi obtient une courte avance de moins de 10.000 voix sur son principal adversaire.

Tinubu a reconnu sa défaite dans un communiqué, appelant au calme après que des violences aient éclaté à Lagos lundi. «Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Nous devons permettre au processus de se poursuivre sans entrave dans le pays», a-t-il déclaré à l’adresse de ses partisans.

Très populaire auprès d’une partie de la jeunesse, le candidat du Parti travailliste (LP), Peter Obi, parvient ainsi à s’imposer comme un challenger crédible face aux deux partis (APC et PDP) qui gouvernent le Nigeria depuis plus de 20 ans.

Le vote communautaire est important au Nigeria qui compte plus de 250 groupes ethniques, polarisé entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. Or, pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 Etats de la fédération auxquels s’ajoute le territoire d’Abuja. Sinon un second tour devrait avoir lieu dans les 21 jours.

Le vote de samedi s’est déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques, qui ont provoqué des retards.