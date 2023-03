Egypte-Inflation : Hausse des prix du carburant

Le ministère égyptien du Pétrole a annoncé l’augmentation à partir de jeudi des prix du carburant à des taux atteignant 20% en raison de la fluctuation du taux de change de La livre par rapport au dollars alors que le pays se trouve déjà confronté à l’inflation et un manque de devises étrangères.

Dans un communiqué, le ministère du Pétrole a indiqué que «compte tenu de la fluctuation des prix du pétrole et du taux de change de la livre par rapport au dollar, il a été décidé d’ajuster le prix de vente » pour les trois types de carburants, à partir de jeudi 2 mars.

Ainsi le prix du carburant à indice d’octane 80 augmente d’environ 30 cents américains à 8,75 livres égyptiennes contre huit livres auparavant. De même, le prix d’un litre d’essence à indice d’octane 92 est passé à 10,25 livres égyptiennes contre 9,25 auparavant et celui de l’essence à indice d’octane 95 est relevé à 11,50 livres au lieu de 10,75 le litre. Le prix du diesel est resté inchangé à 7,25 livres égyptiennes le litre.

Parallèlement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé jeudi une augmentation du salaire minimum pouvant atteindre 15% à partir d’avril prochain, dans le cadre d’un programme social visant à atténuer les difficultés économiques du pays et le poids de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages.

En effet, l’économie égyptienne a été durement touchée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an. La guerre a fait monter en flèche les prix du blé, ce qui a eu un impact considérable sur l’Egypte, l’un des plus grands importateurs de céréales au monde, et a mis la pression sur ses réserves de devises étrangères.

En un an, la livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur et l’inflation a été multipliée par neuf.